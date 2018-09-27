Уфимский «Толпар» разгромил «Кузнецких Медведей»
Уфимский «Толпар» провел свой первый домашний матч против «Кузнецких Медведей» из Новокузнецка в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Встреча завершилась крупной победой уфимской команды — 4:0.
Голы на счету следующих хоккеистов:
- 1:0 (03:19) — Алексей Пустозёров (Тимур Ахияров, Антон Пачин, бол.);
- 2:0 (12:10) — Савелий Кувардин (Егор Сучков);
- 3:0 (22:01) — Эммануил Шафеев;
- 4:0 (40:52) — Данил Башкиров (Тимур Ахияров).
Повторный поединок между «Толпаром» и «Кузнецкими Медведями» состоится 27 сентября в уфимском «Дворце спорта». Начало встречи — в 15.00 мск.СпортХоккей Башкортостан
комментарии