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Николай Цулыгин: «Настраивали игроков на борьбу»

10:47, 27.09.2018
Николай Цулыгин: «Настраивали игроков на борьбу»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал победу уфимцев над минским «Динамо» на его площадке в рамках очередной игры в КХЛ:

— Непростая игра: было много удалений в первом периоде, выстояли втроем, вчетвером — молодцы ребята, отыграли здорово в меньшинстве. Когда появился шанс сыграть в большинстве, его использовали и довели игру до победы.

— При разборе игры «Динамо», на что обращали внимание?

— Настраивали игроков на борьбу, чтобы они боролись, выигрывали каждый момент и при этом владели шайбой и инициативой.

СпортХоккей Башкортостан
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