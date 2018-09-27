Николай Цулыгин: «Настраивали игроков на борьбу»

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал победу уфимцев над минским «Динамо» на его площадке в рамках очередной игры в КХЛ:



— Непростая игра: было много удалений в первом периоде, выстояли втроем, вчетвером — молодцы ребята, отыграли здорово в меньшинстве. Когда появился шанс сыграть в большинстве, его использовали и довели игру до победы.



— При разборе игры «Динамо», на что обращали внимание?

— Настраивали игроков на борьбу, чтобы они боролись, выигрывали каждый момент и при этом владели шайбой и инициативой.