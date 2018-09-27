Новости недвижимости

11:22 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Самая дорогая квартира Кирова оценивается в 35 млн рублей

10:23, 27.09.2018
Самая дорогая квартира Кирова оценивается в 35 млн рублей
Фото: cian.ru

Самой дорогой квартирой в Кирове стал трехэтажный пентхаус по улице Карла Либкнехта, 89. Данные приводит агентство ЦИАН.

Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Площадь квартиры составляет 340,9 кв. метра. На первом этаже расположена столовая, кабинет, оружейная, лоджии, балкон и два санузла. На втором — кухня и четыре жилые комнаты, на третьем оборудован спортзал.

По информации продавца, жилье можно приобрести с мебелью. Также во дворе дома находятся парковка, охрана и камеры видеонаблюдения.

Напомним, самой дорогой квартирой Приволжья стал казанский пентхаус за 119 млн рублей.

Недвижимость Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты