Самая дорогая квартира Кирова оценивается в 35 млн рублей

Самой дорогой квартирой в Кирове стал трехэтажный пентхаус по улице Карла Либкнехта, 89. Данные приводит агентство ЦИАН.

Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Площадь квартиры составляет 340,9 кв. метра. На первом этаже расположена столовая, кабинет, оружейная, лоджии, балкон и два санузла. На втором — кухня и четыре жилые комнаты, на третьем оборудован спортзал.

По информации продавца, жилье можно приобрести с мебелью. Также во дворе дома находятся парковка, охрана и камеры видеонаблюдения.

Напомним, самой дорогой квартирой Приволжья стал казанский пентхаус за 119 млн рублей.