Полпред РФ в ПФО Игорь Комаров с рабочим визитом прибыл в Оренбург

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибыл в Оренбург.

В рамках рабочего визита полпред примет участие в совещании с министрами правительства области на тему реализации указов президента. Также он побывает на открытии первого пускового комплекса автомобильной дороги «Обход Оренбурга».

Кроме того, Комаров посетит АО «Производственное объединение «Стрела» и осмотрит объекты проекта «Создание комфортной городской среды», в том числе и открывшуюся после ремонта городскую набережную, рассказали в пресс-службе полпреда в ПФО.

Напомним, в начале сентября президент РФ назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО.



