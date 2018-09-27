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Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время физкультуры в Пермском крае

08:22, 27.09.2018
Следком возбудил уголовное дело по факту смерти школьника во время физкультуры в Пермском крае
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 13-летнего школьника в городе Кизел Пермского края.

Инцидент произошел 26 сентября. По информации ведомства, ребенок скончался во время урока физкультуры, проходившего на стадионе. Прибывшие медики не смогли реанимировать мальчика. Школьник скончался по дороге в больницу. Предварительно, у него остановилось сердце.

В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, по статистике Минздрава, за прошлый год в школах России погибли 23 ребенка.

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