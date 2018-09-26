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Происшествия

В Пермском крае школьник скончался после урока физкультуры

17:04, 26.09.2018
В Пермском крае школьник скончался после урока физкультуры
Фото: pixabay.com

В городе Кизел Пермского края школьник скончался после урока физкультуры.

Мальчику стало плохо сразу после занятий. Приехавшие медики оказали первую помощь ученику. Однако по дороге в больницу он умер, пишет «АиФ-Прикамье».

По предварительной версии, причина смерти — остановка сердца. По данному факту правоохранительные органы начали проверку. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, по статистике Минздрава, за прошлый год в школах России погибли 23 ребенка.

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