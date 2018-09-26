В Пермском крае школьник скончался после урока физкультуры
В городе Кизел Пермского края школьник скончался после урока физкультуры.
Мальчику стало плохо сразу после занятий. Приехавшие медики оказали первую помощь ученику. Однако по дороге в больницу он умер, пишет «АиФ-Прикамье».
По предварительной версии, причина смерти — остановка сердца. По данному факту правоохранительные органы начали проверку. Подробности происшествия уточняются.
Напомним, по статистике Минздрава, за прошлый год в школах России погибли 23 ребенка.Происшествия
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