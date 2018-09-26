Алексей Потапов: «Серийные голы очень опасны»

Форвард «Ак Барса» Алексей Потапов прокомментировал поражение от ктаского «Куньлунь Ред Стар» (3:4), а так же дал оценку эпизоду, когда «барсы» вышли вперед за 41 секунду, уступая 0:2.

– Казалось, забили три гола за 40 секунд, переломили ход матча, но все равно уступили. В чем причина?

– Серийные голы опасны, конечно. Соперник сравнял счет, и игра тоже была равна.

– Что происходит с большинством?

– Поговорим об этом с командой. Надо работать над этим. Может где-то не хватает концентрации. Стараемся создать момент для партнера. Надо просто доводить шайбу до ворот. Это самое опасное.

– Связка Лукоянов – Потапов все чаще огорчает вратарей.

– У нас каждое звено отличается. Сейчас нам удается приносить пользу команде, и я очень рад этому.