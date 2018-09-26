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«Салават Юлаев» переиграл «Динамо Минск» со счетом 3:1

22:04, 26.09.2018
«Салават Юлаев» переиграл «Динамо Минск» со счетом 3:1
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» переиграл в гостях «Динамо Минск». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 3:1.

В составе «Салавата» дубль оформил Филип Ларсен, один раз отличился Павел Коледов. У соперника шайбу забросил Денис Осипов.

Следующий матч уфимцы проведут 28 сентября против «Витязя».

Ранее «Салават Юлаев» разгромил «Трактор» со счетом 5:0.

СпортХоккей Башкортостан
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