«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» со счетом 5:0
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончился со счетом 5:0.
Шайбы забросили Петр Хохряков, Александр Кадейкин, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов.
Напомним, что 22 сентября уфимский клуб обыграл астанинский «Барыс». Следующая игра «Салавата» пройдет 26 сентября против минского «Динамо».СпортХоккей Башкортостан
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