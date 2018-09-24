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«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» со счетом 5:0

19:17, 24.09.2018
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор» со счетом 5:0
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) закончился со счетом 5:0.

Шайбы забросили Петр Хохряков, Александр Кадейкин, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Антон Бурдасов.

Напомним, что 22 сентября уфимский клуб обыграл астанинский «Барыс». Следующая игра «Салавата» пройдет 26 сентября против минского «Динамо».

СпортХоккей Башкортостан
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