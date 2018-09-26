Новости спорта

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» забросил «Куньлуню» три шайбы за 41 секунду, но все равно проиграл

21:13, 26.09.2018
«Ак Барс» забросил «Куньлуню» три шайбы за 41 секунду, но все равно проиграл
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» дома проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 3:4.

Стоит отметить. что «барсы» забросили три шайбы за 41 секунду — поочередно отличились Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. У соперника дубль забил Тейлор Бек, по одному разу отличились Виктор Бартли и Вали-Матти Савинайнен.

следующий матч «Ак Барс» сыграет 28 сентября против хабаровского «Амура».

Ранее «Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 3:2.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты