«Ак Барс» забросил «Куньлуню» три шайбы за 41 секунду, но все равно проиграл
Казанский «Ак Барс» дома проиграл китайскому «Куньлунь Ред Стар». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счетом 3:4.
Стоит отметить. что «барсы» забросили три шайбы за 41 секунду — поочередно отличились Рафаэль Батыршин, Роб Клинкхаммер и Артём Лукоянов. У соперника дубль забил Тейлор Бек, по одному разу отличились Виктор Бартли и Вали-Матти Савинайнен.
следующий матч «Ак Барс» сыграет 28 сентября против хабаровского «Амура».
Ранее «Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 3:2.СпортХоккей Татарстан
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