«Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 3:2
Казанский «Ак Барс» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2.
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Казани. В составе хозяев отличились Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинкхаммер. Соперник ответил шайбами Шарля Бертрана и Даниила Романцева.
Следующую игру «Ак Барс» проведет 26 сентября против китайского «Куньлуня».
Ранее «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 2:1.СпортХоккей Татарстан
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