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«Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 3:2

21:52, 24.09.2018
«Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 3:2
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел в Казани. В составе хозяев отличились Иржи Секач, Алексей Потапов и Роб Клинкхаммер. Соперник ответил шайбами Шарля Бертрана и Даниила Романцева.

Следующую игру «Ак Барс» проведет 26 сентября против китайского «Куньлуня».

Ранее «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 2:1.

СпортХоккей Татарстан
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