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Студенты Иннополиса помогли найти хакеров, похитивших 100 миллионов рублей

20:59, 26.09.2018
Студенты Иннополиса помогли найти хакеров, похитивших 100 миллионов рублей
Фото: innopolis.com

Магистры университета Иннополис в рамках практического проекта по киберпреступности и компьютерной криминалистике, помогли найти хакеров, похитивших из банков и компаний 100 млн рублей.

Сначала они расследовали кибератаки на кредитную организацию летом этого года, в результате которой злоумышленникам удалось похитить 5 млн рублей, передает пресс-служба МВД РТ. Студенты идентифицировали IP-адреса, с которых атаковали банк, и имена участников преступной группы. В итоге расследования выяснилось, что она функционировала несколько лет, атакуя банки России, Беларуси и Казахстана, а также инфраструктуру ИТ-компаний, производителей оборудования и ритейлеров. Ущерб составил 100 млн рублей.

Ранее министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов заявил, что каждый день в Татарстане фиксируется около 500 несанкционированных видов активностей. При этом 100 из них точно выполняются хакерами.

Общество Татарстан
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