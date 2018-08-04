Ежедневно в Татарстане фиксируют около 500 кибератак — Шайхутдинов

Каждый день в Татарстане фиксируется около 500 несанкционированных видов активностей. При этом 100 из них точно выполняются хакерами. Об этом заявили заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

«ежедневно фиксируется на наших ресурсах. Соответственно мониторинг информационной безопасности ведется постоянно в нескольких точках, как с использованием аппаратных средств, так и средствами операторов», — цитирует министра «Татар-информ».

Отмечается, что всплески активности киберпреступников наблюдались во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. При этом многократного роста событий зафиксировано не было.

Основными странами-источниками атак были США, Великобритания, Китай, Нидерланды, Южная Корея, Украина и Россия. Однако, хакеры умеют скрывать свои адреса с помощью прокси-серверов и других анонимайзеров, поэтому реальные страны могли быть другими.