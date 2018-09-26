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Следком обвинил арестованных экс-чиновников Дагестана в давлении на свидетелей

15:27, 26.09.2018
Следком обвинил арестованных экс-чиновников Дагестана в давлении на свидетелей
Фото: sledcom.ru

Экс-чиновники Дагестана Абдусамад Гамидов, Шамиль Исаев, Шахабас Шахов и Раюдин Юсуфов, находясь под арестом, оказывают давление на свидетелей по делу о хищении средств из бюджета республики.

«Согласно сведениям, поступившим из УФСБ Дагестана, обвиняемые, используя административный ресурс членов правительства республики, изыскивают возможность оказать давление на участников уголовного судопроизводства, принимают меры к уничтожению следов преступной деятельности», — передает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ.

Напомним, СК РФ оценивает ущерб от действий фигурантов дела в 100 млн рублей.

Ранее СК РФ продлил на три месяца срок следствия по уголовному делу бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих фигурантов.

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