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СК продлил срок следствия по делу экс-чиновников правительства Дагестана

16:10, 19.06.2018
СК продлил срок следствия по делу экс-чиновников правительства Дагестана
Фото: commons.wikimedia.org / Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан

Следственный комитет РФ продлил на три месяца срок следствия по уголовному делу бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих фигурантов.

«Следственная группа, несмотря на продолжительный срок предварительного следствия и оперативную поддержку ФСБ, не смогла завершить дело к 30 июня. Срок следствия по делу продлен еще на три месяца, то есть до 30 сентября», — цитирует адвоката одного из фигурантов Дагира Хасавова ТАСС.

Он уточнил, что в итоге срок следствия составит 38 месяцев.

7 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня бывшему врио главы правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и еще троим фигурантам дела, обвиняемым в хищении средств из бюджета республики при реализации социальных программ.

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