Центробанк незначительно понизил курс доллара

Банк России понизил официальный курс доллара и повысил курс евро на завтра, 27 сентября.

Курс доллара снизился на 6 коп. и составил 65,7585 рубля, следует из данных регулятора. При этом курс евро вырос на 0,14 коп. — до 77,3846 рубля.

Напомним, аналитики рассказали «Реальному времени» свои предположения о том, как будут дальше развиваться события. В том числе пояснили поведение валюты и рассказали, где лучше хранить деньги.

