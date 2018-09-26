РЖД попросят компенсацию дополнительных расходов на топливо

ОАО «РЖД» хочет получить компенсацию за возросшие весной цены на дизельное топливо.

«Коллеги из РЖД ставят вопрос о том, что ценовые колебания должны быть компенсированы дополнительно. Сейчас мы рассматриваем, нужно ли еще как-то компенсировать избыточное ценовое давление»,— приводит слова заместителя министра транспорта России Алана Лушникова «РИА Новости».

Он также рассказал, что при обсуждении долгосрочного тарифа для РЖД была достигнута договоренность, что все вопросы, связанные с ценовым давлением, компания берет на себя. Однако, по его словам, компанию не устроили большие потери и они хотят получить дополнительные компенсации.

Напомним, после вмешательства властей резкое подорожание бензина в России удалось затормозить. С мая популярные марки — 92-й и 95-й — выросли в цене лишь на 5%, в то время как продавцы газомоторного топлива, похоже, не сдерживали аппетиты — их продукт подорожал аж на 20%.