Саратовский депутат-единоросс подал в отставку из-за несогласия с пенсионной реформой

Депутат Саратовской областной думы Иван Чепрасов уходит в отставку с должности зампреда регионального парламента из-за несогласия с пенсионной реформой, проводимой российскими властями.

Народный избранник уже написал заявление об уходе с поста вице-спикера облдумы. По его словам, он не хочет голосовать за те законы, которые «принимаются вразрез с мнением избирателей».

«Посмотрел, как Наталья Поклонская, маленькая, худенькая женщина, нашла в себе силу воли и сказала это. А мы вот не нашли в себе мужества, хотя весь народ против», — приводит слова Чепрасова саратовское издание «Взгляд-инфо».

Также Иван Чепрасов покинул фракцию «Единая Россия», в которой состоял ранее. Стоит отметить, что он останется депутатом на освобожденной основе, то есть без зарплаты.

Напомним, ранее саратовский депутат Владимир Есипов от КПРФ сравнил пенсионную реформу с геноцидом.