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Саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом

13:04, 04.07.2018 2
Саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом
Фото: pixabay.com

Саратовские депутаты негативно высказались о пенсионной реформе в рамках обсуждения законопроекта на заседании комитета по социальной политике региональной облдумы.

В начале председатель комитета Александр Романов предложил народным избранникам принять проект постановления по данному вопросу и вынести его на заседание думы. Однако в ответ депутаты трех фракций — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — разразились критикой в отношении реформы.

Так, депутат от Коммунистической партии Ольга Алимова заметила, что 85—90% населения не поддерживают повышение пенсионного возраста в России. А ее однопартиец Владимир Есипов напомнил, что создание условий, направленных на физическое уничтожение людей, является геноцидом, передает издание «Свободные новости».

«Я считаю, что поддерживающие этот закон автоматически являются врагами народа», — заявил депутат.

Напомним, ранее саратовские депутаты пришли на заседание облдумы с плакатами и потребовали отставки Медведева.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:51
    А как еще назвать повышение возраста ухода на пенсию мужчин до 65 лет, при их реальной продолжительности жизни 57 лет? Путевкой в Артэк?! Как сказала бы моя бабушка - креста на них нет!
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  • Анонимно 14:32
    как назвать... ещё нам "втирают", что "повышение пенсионного возраста - это реальное увеличение продолжительности жизни". Надо полагать, ОТМЕНА пенсии вообще - это бессмертие россиян
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