Саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом

Саратовские депутаты негативно высказались о пенсионной реформе в рамках обсуждения законопроекта на заседании комитета по социальной политике региональной облдумы.

В начале председатель комитета Александр Романов предложил народным избранникам принять проект постановления по данному вопросу и вынести его на заседание думы. Однако в ответ депутаты трех фракций — КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — разразились критикой в отношении реформы.

Так, депутат от Коммунистической партии Ольга Алимова заметила, что 85—90% населения не поддерживают повышение пенсионного возраста в России. А ее однопартиец Владимир Есипов напомнил, что создание условий, направленных на физическое уничтожение людей, является геноцидом, передает издание «Свободные новости».

«Я считаю, что поддерживающие этот закон автоматически являются врагами народа», — заявил депутат.

Напомним, ранее саратовские депутаты пришли на заседание облдумы с плакатами и потребовали отставки Медведева.