В Госдуме отклонили поправки Поклонской к пенсионной реформе

В Госдуме РФ отклонили поправки, внесенные Натальей Поклонской к пенсионной реформе.

«Депутат Поклонская на комитет не явилась, и ее поправки, с учетом отсутствия на комитете, были отклонены без предоставления возможности автора поправок свои поправки отстоять», — рассказал председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

При этом он уточнил, что каждый депутат, предложение которого рекомендовано к отклонению, может вынести свою поправку на отдельное голосование в Госдуме, передает Business FM.

Поклонская в своих поправках к пенсионной реформе предлагала оставить прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также предоставить людям выбор — выходить на пенсию или продолжать работать.

Напомним, Поклонская стала единственным членом «Единой России», голосовавшим в первом чтении против пенсионной реформы.

