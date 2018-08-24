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Мэр Оренбурга останется в СИЗО до 14 октября

11:16, 24.08.2018
Мэр Оренбурга останется в СИЗО до 14 октября
Фото: скриншот

Глава Оренбурга Евгений Арапов останется в СИЗО до 14 октября. Такое решение вынес областной суд, отклонив апелляцию защиты.

В рамках заседания мэр города находился в камере в СИЗО №3 и участвовал в процессе с помощью видеосвязи. На суде он отметил, что взяток не получал, а также попросил учесть нарушения, «которые допустило следствие при обыске».

«Я понимаю, что дело сложное, в нем надо разобраться», — приводит слова Арапова издание Урал56.Ру.

Напомним, мэр города Евгений Арапов был задержан сотрудниками Следственного комитета. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

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