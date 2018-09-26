Татарстан и Башкортостан вошли в топ-10 регионов России по числу заключенных браков

Республики Татарстан и Башкортостан вошли в первую десятку регионов России по числу заключенных браков в 2017 году. Об этом говорится в исследовании аналитической службы «Реального времени».

Башкортостан занял в рейтинге восьмое место (27,9 тыс.), а Татарстан расположился на 9-м месте (26,9 тыс.).

Лидерами по количеству заключенных браков стали Москва (90 тыс.), Московская область (58,5 тыс.) и Санкт-Петербург (52,5 тыс.). В топ-5 также вошли Краснодарский край и Свердловская область.

Наилучшее соотношение браков и разводов зафиксировано в Чечне (6,7), в Ингушетии (5,14), в Тыве (4), и Дагестане (3,4). Татарстан по этому показателю идет на 9-м месте, а худший показатель в ПФО имеет Кировская область (1,4). Подробнее — в материале «Реального времени».