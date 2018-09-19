Нереализованное имущество «Спурта» оценили в 2,6 млрд рублей

Оценочная стоимость нереализованного имущества ПАО АКБ «Спурт» составила 2,6 млрд рублей на 1 сентября 2018 года.



Как следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов, речь идет об основных средствах и хоззатратах кредитной организации (за исключением амортизации). При этом их балансовая стоимость составляет 3,2 млрд рублей, в том числе имущество, выявленное в ходе инвентаризации и отраженное на балансе банка в размере 11,9 млн рублей.

Отмечается, что оценка стоимости ценных бумаг (балансовая — 154 млн), кредитов предприятиям и организациям (8,5 млрд), кредитов физлицам (907 млн), учтенных векселей (963 млн) и прочих активов (379,4 млн) не производилась.

Кроме того, с 27 сентября по 31 августа 2018 года АСВ потратило на конкурсное производство 183,9 млн рублей, сэкономив 111,4 млн рублей по сравнению с предполагаемым планом (295,3 млн).

