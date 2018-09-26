Минниханов встретился с главой Росалкогольрегулирования Игорем Алешиным

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорем Алешиным.

В ходе беседы в Доме правительства РТ Алешин отметил, что в Татарстане налажена системная работа по противодействию незаконному и контрафактному обороту алкоголя.

В рамках своего визита в Татарстан Игорь Алешин планирует посетить пивоваренный завод «Белый Кремль» и музей пива в Чистополе, Усадский спиртзавод, а также фирменный магазин-музей «Арыш Мае», сообщает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что в июле премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Игоря Чуяна от должности руководителя Росалкогольрегулирования. Его место занял Игорь Алешин.