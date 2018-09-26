Пермский фестиваль скандинавской ходьбы соберет 1,5 тысячи человек

В Перми пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Мероприятие состоится 13 октября на стадионе «Локомотив».

По словам организаторов, идея создания «Большой пермской прогулки» появилась после проведения Пермского международного марафона. В рамках фестиваля спортсмены должны преодолеть дистанции в 3 и 6 км. На финише всех участников наградят медалями и подарками от спонсоров.

Предположительно, в спортивной акции примут участие 1,5 тысячи человек. Дети до 14 лет включительно и пенсионеры могут пройти дистанцию бесплатно. Регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы началась на сайте умный-спорт.рф.

Напомним, Пермский международный марафон выиграл бегун из Тольятти.