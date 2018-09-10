Пермский международный марафон выиграл бегун из Тольятти

Пермский международный марафон состоялся в краевой столице в воскресенье, 9 сентября.

Среди мужчин победу в дистанции 42,1 километра одержал Юрий Чечун из города Тольятти Самарской области. Среди женщин первой эту дистанцию финишировала Алина Прокопьева из Чебоксар Чувашской Республики. Спортсмены получили сертификаты на 500 тыс. рублей.

Добавим, всего на разные дистанции Пермского международного марафона зарегистрировалось более 8 тысяч участников из 16 стран мира: на марафонскую дистанцию — 630 человек; на полумарафон — 1 140 человек; на дистанцию 10 км — 2 215 человек; на самый массовый забег в 3 км — 3 985 человек. Еще 30 человек зарегистрировались на заезд на колясках длиной 200 метров.

Напомним, в «Казанском марафоне — 2018» принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.