Порошенко случайно зашел в комнату Лаврова на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации на Генассамблее ООН.

Порошенко направлялся на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Осознав, что он на «российской территории», покинул помещение. На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс», передает "Коммерсант".

Сергей Лавров, комментируя ситуацию с Петром Порошенко, коротко заметил: «Наверное, с туалетом перепутал».

Накануне стало известно, что МИД России официальнополучил ноту о непродлении Украиной договора о дружбе с Россией.