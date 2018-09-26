СМИ узнали о примитивных паролях от системы управления украинскими военными

Фото: commons.wikimedia.org / Адміністрація Президента України

Для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками Украины «Днипро» используют примитивные пароли наподобие «123456» и admin.

Уязвимость нашли еще в мае при тестировании. Ее обнаружил специалист по базам данных, проходивший службу в ВСУ.

Отметим, что спустя 4 месяца проблему так и не устранили, несмотря на обращения в СБУ, Минобороны и Службу внешней разведки Украины, передает УНИАН.

Ранее ФСБ выдворила из России агента Службы безопасности Украины по подозрению в шпионаже.