ФСБ выдворила из России агента Службы безопасности Украины по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины.

«На территории Краснодарского края был раскрыт агент СБУ Сергей Стефаненко, который предпринимал попытки сбора данных о расположенных на территории Кубани военных объектах», — отмечается в сообщении пресс-службы УФСБ по Кубани.

ФСБ предупредила мужчину об уголовной ответственности за шпионаж и выдворила его за пределы России.

Напомним, в Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже. Его уже арестовали на две недели с контролем писем и посещений. У него также изъяли электронное оборудование, но не уточняется какое.