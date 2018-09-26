Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +15

Сегодня, 26 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный, порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +11 до +15 градусов. В Казани днем ожидается от +11°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до +15°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о порывистом ветре.

