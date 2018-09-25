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МЧС предупредило татарстанцев о порывистом ветре

13:14, 25.09.2018
МЧС предупредило татарстанцев о порывистом ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений ночью и днем завтра, 26 сентября.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 18.00 25 сентября по 18.00 26 сентября ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Днем временами дождь. Максимальные температуры воздуха днем от +11 до +16 градусов.

Общество Татарстан
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