МЧС предупредило татарстанцев о порывистом ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений ночью и днем завтра, 26 сентября.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, с 18.00 25 сентября по 18.00 26 сентября ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с.

Напомним, сегодня в Татарстане облачно с прояснениями. Днем временами дождь. Максимальные температуры воздуха днем от +11 до +16 градусов.