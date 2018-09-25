США могут отменить санкции против российских политиков — СМИ
Американский сенатор Пол Рэнд планирует внести на рассмотрение конгресса поправку об отмене санкций в отношении российских политиков.
Как передает The Daily Beast, документ также предполагает запрос на ответную со стороны России отмену санкций против американских конгрессменов.
Ранее Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые якобы действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.ОбществоВласть
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