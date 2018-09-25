США введут санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые якобы действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.



Для компаний, попавших под санкции, будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения, передает ТАСС. При этом точная дата вступления в силу ограничительных мер пока неизвестна.

В черные списки ведомства США попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор», компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», группа компаний «Инфотекс», компании «Сайрус Системс», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Воронежский НИИ «Вега».

Напомним, в сентябре США добавили в санкционный список 33 юридических и физических лица, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным секторами».