Татарстанская «МАКойл» сменила владельца — с сейшельского на лихтенштейнского
ПАО «МАКойл» сменило владельца. С 24 сентября 100%-м владельцем акций компании стал «Фонд Геркулис Партнерс «Телец» из Лихтенштейна.
До этого «МАКойл» принадлежала компании «Феникс Ассетс Менеджмент ЛТД», которая зарегистрирована на Сейшельских островах, следует из сообщений на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Детали сделки между сторонами не уточняются.
Отметим, что «МАКойл» добывает нефть на Курмышском лицензионном участке Нурлатского района.ПромышленностьНефть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым