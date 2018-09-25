Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,6 километра

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Сегодня длина самой большой пробки в Казани составила 3,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».



Затор зафиксирован на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Академика Сахарова, от улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Отмечается, что максимальная загруженность дорог Казани сегодня вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Напомним, 23 сентября зафиксировали самую длинную пробку за прошедшую неделю длинною в 5,9 км.