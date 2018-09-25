Крымский «Генбанк», тайно получивший от ЦБ 20 млрд рублей, откроет филиал в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике откроется филиал крымского «Генбанка».

«Сегодня были приняты два нормативных правовых акта, касающиеся управления Народной милиции и очень важного вопроса — филиала российского банка», — сказал врио главы республики Денис Пушилин, которого цитирует «Горячая линия ДНР».

Ранее стало известно, что Центробанк тайно выделил более 20 миллиардов рублей на спасение работающего в Крыму «Генбанка». Деньги появились на счете, где отражаются средства НКО в федеральной собственности, в том числе привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).