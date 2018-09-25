«Матч ТВ» обещал провести эфир с татарским комментатором, если «Камаз» выйдет в еврокубки

Твиттер-канал «Матч ТВ» обещал пригласить в эфир татарского комментатора, если набережночелнинский «Камаз» выйдет в еврокубки.

Все началось с обращения «Камаза» к телеканалу, чтобы те присмотрелись к запуску вещания на татарском языке. К твиту также было прикреплено видео с участием гендиректора клуба Айнура Минниханова.

"@MatchTV предлагаем Вам запустить вещание на татарском языке. Наш генеральный директор в роли комментатора", — написала пресс-служба клуба.

На что «Матч ТВ» ответил на татарском языке:

«Эгэр КАМАЗ еврокубокка чыкса, без татар коммментаторын эфирга чакырырбыз» («Если КАМАЗ выйдет в еврокубки, мы пригласим в эфир татарского комментатора»,- пер. ред.).

Скриншот с twitter.com/MatchTV