Делегация из Узбекистана и ТАИФ обсудили участие в совместном проекте в области газохимии

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казань с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана во главе с председателем Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Мусой Ерниязовым. Одной из основных целей поездки стало посещение головного офиса Группы компаний ТАИФ. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Узбекистане в области газохимии и энергетики.

В ходе встречи было принято решение о создании комиссии по совместной работе. «Мы думаем, что в скором времени ваша делегация посетит Ташкент, где мы обсудим конкретное направление нашего сотрудничества. ТАИФ — знаменитая компания, которая вызывает доверие. Во время встречи мы узнали о ее проектах в области нефтехимии», — сообщил после совещания корреспонденту «Реального времени» заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Бахытжан Хабибуллаев.