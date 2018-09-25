Погибших при крушении Ил-20 военнослужащих представили к наградам посмертно

15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.



«Пятнадцать российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», — приводит цитату из сообщения Министерства обороны РФ «РИА Новости».

Напомним, Ил-20 рухнул в Сирии 17 сентября. По информации Минобороны РФ, российским самолетом прикрылись израильские истребители. После чего стало известно, что Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель.