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Погибших при крушении Ил-20 военнослужащих представили к наградам посмертно

15:42, 25.09.2018
Погибших при крушении Ил-20 военнослужащих представили к наградам посмертно
Фото: mil.ru

15 российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20 в Сирии, представлены к награждению орденами Мужества посмертно.

«Пятнадцать российских военнослужащих, погибших 17 сентября при крушении Ил-20 ВКС России, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, представлены командованием к награждению орденами Мужества посмертно», — приводит цитату из сообщения Министерства обороны РФ «РИА Новости».

Напомним, Ил-20 рухнул в Сирии 17 сентября. По информации Минобороны РФ, российским самолетом прикрылись израильские истребители. После чего стало известно, что Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель.

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