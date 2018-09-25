Глава Пенсионного фонда объяснил отказ продавать «дворцы» фонда ради выплат пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что здания подразделений Пенсионного фонда России (ПФР), которыми фонд обзавелся в последние 10 лет, используются как рабочие офисы и поэтому не будут продаваться для выплат пенсионерам.



«Насчет «дворцов» хочу сказать, что они все построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь, это обычные офисы», — приводит Finanzen.net ответ Дроздова на вопрос, почему ПФР экономит на пенсионерах, а не на своих территориальных отделениях.

Отмечается, что несколько зданий, построенных около 10 лет назад, принадлежат Росимуществу и переданы ПФР в оперативное управление.

«В данном случае они используются только как рабочие офисы», — добавил Дроздов.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал предложения по продаже госсобственности, в том числе зданий Пенсионного фонда в регионах, как альтернативную меру пенсионной реформе.