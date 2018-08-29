Путин о дворцах Пенсионного фонда: «Согласен, размахнулись»

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложения по продаже госсобственности, в том числе зданий Пенсионного фонда в регионах, как альтернативную меру пенсионной реформе.



«Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней», — заявил президент.

Напомним, Путин во время официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.

Отмечается, что предложения Путина будут включены в поправки к закону и внесены в Госдуму.