ЦБ установил курс доллара ниже 66 рублей

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на завтра, 26 сентября.

Курс доллара снизился на 33 коп. и составил 65,8244 рубля, следует из данных регулятора. При этом курс евро снизился на 30 коп. — до 77,3832 рубля.

Ранее сообщалось, что доллар на Московской бирже торгуется ниже 66 рублей, а евро в районе 77,4 рубля.

Напомним, аналитики рассказали «Реальному времени» свои предположения о том, как будут дальше развиваться события. В том числе пояснили поведение валюты и рассказали, где лучше хранить деньги.

