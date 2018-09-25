У Еврокомиссии не хватит сил на борьбу со странами, заинтересованными в «Северном потоке» — эксперт

Советник председателя совета Союза нефтегазопромышленников России, гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев заявил, что Евросоюз не в силах противостоять «Северному потоку — 2».

По его мнению, главным аргументом является то, что российский газ дешевле любого другого.

«Германия и Франция, активно поставляющие свою промышленную продукцию на мировые рынки, заинтересованы в том, чтобы стоимость газа оставалась достаточно низкой. Это делает их продукцию конкурентоспособной. Если Еврокомиссия выступит против «Северного потока — 2», то фактически она выступит против Германии и Франции. Я не уверен, что у Еврокомиссии хватит сил на борьбу с правительствами этих двух стран», — цитирует Танкаева News.ru.

Напомним, множество споров возникает вокруг трубопровода из-за американских санкций. Однако президент России Владимир Путин лично гарантировал, что Россия сама оплатит «Северный поток — 2» в случае, если западные партнеры покинут проект под угрозой санкций.