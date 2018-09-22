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Россия готова построить «Северный поток-2» за свой счет – СМИ

21:27, 22.09.2018
Россия готова построить «Северный поток-2» за свой счет – СМИ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин лично гарантировал, что Россия сама оплатит «Северный поток-2» в случае, если западные партнеры покинут проект под угрозой санкций.

Компании признают санкции США более опасными, чем выход из совместного предприятия с Россией, передает Süddeutsche Zeitung.

Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, куда входят «Газпром» и западные компании. Среди них — Uniper (Германия), Engie (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды) и дочерняя компания группы BASF Wintershall.

О возможном выходе из проекта уже предупреждал концерн Uniper.

Ранее СМИ сообщили, что строительство «Северного потока — 2» начнется в ближайшее время.

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