Россия готова построить «Северный поток-2» за свой счет – СМИ

Президент России Владимир Путин лично гарантировал, что Россия сама оплатит «Северный поток-2» в случае, если западные партнеры покинут проект под угрозой санкций.



Компании признают санкции США более опасными, чем выход из совместного предприятия с Россией, передает Süddeutsche Zeitung.

Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, куда входят «Газпром» и западные компании. Среди них — Uniper (Германия), Engie (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания, Нидерланды) и дочерняя компания группы BASF Wintershall.

О возможном выходе из проекта уже предупреждал концерн Uniper.

Ранее СМИ сообщили, что строительство «Северного потока — 2» начнется в ближайшее время.

