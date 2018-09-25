Татарстанское отделение КПРФ не будет обжаловать отказ в проведении пенсионного референдума

Татарстанские коммунисты не будут обжаловать отказ ЦИК Татарстана в проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил сегодня на пресс-конференции первый секретарь регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

— Нам было отказано на том основании, что ранее уже была зарегистрирована заявка другой инициативной группы, однако мы, как ни старались, не смогли найти ее представителей, чтобы объединить усилия, — уточнил Миргалимов. — Полагаю, что эта группа была создана с единственной целью — сорвать референдум. Но опротестовывать отказ мы не будем — время ушло.

Ранее сообщалось, что ЦИК на территории РТ была зарегистрирована заявка подгруппы нижегородской общественной инициативной группы, которую возглавляет бывший помощник депутата Заксобрания Нижегородской области, директор нижегородской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Национальная федерация боевых единоборств» Алексей Якимов.