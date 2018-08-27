Российские ученые начали разработку вакцины от рака кожи

Российские ученые начали работы по созданию индивидуализированной вакцины от рака кожи — меланомы. Разработкой вещества занялся Национальный медицински исследовательский центре онкологии им. Н.Н. Блохина.

Сейчас для лечения меланомы применяются хирургическое вмешательство, лучевая и химиотерапия, но в большинстве случаев наступает рецидив.

Новая вакцина позволит заблокировать возникновение рецидива заболевания с помощью выявления уникальных мутаций, которые появились в раковых клетках конкретного пациента, пишут "Известия".

Подход основан на выявлении мутаций, которые появились в раковых клетках конкретного пациента. В результате будут синтезированы неоантигены, которые при введении пациенту после удаления опухоли тренируют иммунитет уничтожать раковые клетки.



Клинические испытания на людях планируется начать в конце 2020 года.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что женщины в России чаще болеют раком молочных желез и раком кожи.