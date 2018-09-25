С рынка России уйдут около 150 банков — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки российского банковского сектора в 2019 году.



«С рынка уйдут еще около 150 банков с суммарной рыночной долей около 2%. При этом средняя «дыра» в активах будет сопоставима с той, что была у ликвидированных и санированных банках», — пишут «Банки.ру» со ссылкой на данные Fitch.

Отмечается, что за шесть месяцев 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 30 банков. При этом пик расчистки пришелся на 2016 год, когда рынок покинули свыше 100 игроков.

Ранее сообщалось, что зачистка банковского сектора продлится еще 2-3 года. Она связана с борьбой с «мертвыми» банками, которые не ведут никакой деятельности.