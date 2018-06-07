Зачистка «мертвых» банков в России продлится минимум два года

Зачистка банковского сектора продлится еще два-три года, которая связана связана с борьбой с «мертвыми» банками, которые не ведут никакой деятельности.



«Регулятор руководствуется не количеством тех, кто должен остаться «в живых», а минимизацией последствий [существования] фактически уже «мертвых» банков, банков-«зомби». То есть форма их существует, они называются банками, но они реально не могут осуществлять банковскую деятельность», — передает РБК со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

По словам Грефа, это тяжелый и дорогой процесс. «В ближайшие два-три года, я думаю, скажем так, оздоровление, очистка банковского сектора от банков-«зомби» еще будет продолжаться, — отметил Греф. — Это тяжелый процесс, дорогой процесс, но я бы сказал, что Центральному банку удается этот процесс проводить без банковского кризиса».

