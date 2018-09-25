Юные кикбоксеры из Башкирии завоевали медали в Италии

В итальянском городе Лидо ди Езоло завершилось первенство мира по кикбоксингу, участниками которого стали более двух тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. В составе сборной команды России выступили и десять спортсменов из Башкортостана, которые успешно прошли отбор на первенстве России, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Победителями первенства мира стали уфимские спортсмены — Валерий Евграфов (дисциплина — «лайт контакт», до 94 кг) и Дарья Прошенкова («К1», до 48 кг) и Урал Гниятуллин из Учалов («фулл контакт», до 42 кг).

Серебряные награды завоевали Кристина Маликова из Туймазов (до 52 кг) и Жаслан Костамуратов из Сибая (до 81 кг) — оба спортсмена выступали в дисциплине «фулл контакт с лоу киком».

На третью ступень призового подиума поднялись — туймазинец Ровшан Закиров («фулл контакт с лоу киком», до 54 кг) и уфимка Дэрья Акьюз («К1», до 52 кг).