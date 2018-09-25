Замена в кубковом матче «Уфы»: вместо Федотова — Мешков

Произошла замена главного арбитра в кубковом матче «Нижний Новгород» — «Уфа», который состоится 26 сентября, сообщает пресс-служба нижегородцев.

Вместо получившего неудовлетворительную оценку в прошлом туре чемпионата Премьер-лиги Игоря Федотова главным арбитром встречи в Нижнем Новгороде станет Виталий Мешков из подмосковного города Дмитрова.

В нынешнем сезоне этот рефери судил два матча в Лиге Европы, четыре — в РПЛ и два — в ФНЛ.

В прошлом сезоне Мешков работал на игре «Уфа» — «Тосно» (5:0), а в Нижнем Новгороде он в последний раз судил 6 июля 2014 года, когда «Волга» одержала победу над «Сибирью» со счетом 2:0.